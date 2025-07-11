・ＮＹダウ４４６５０．６４（＋１９２．３４） 高値４４７７５．４７ 安値４４３７２．９２ ・Ｓ＆Ｐ５００６２８０．４６（＋１７．２０） ・ナスダック総合指数２０６３０．６６（＋１９．３２） 出所：MINKABU PRESS