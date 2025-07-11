・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６６．５７ドル（－１．８１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３３２５．７ドル（＋４．７ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３７０３．８セント（＋６８．７セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５５０．２５セント（＋７．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４０７．２５セント（