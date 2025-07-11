１０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１９２．３４ドル高の４万４６５０．６４ドルと続伸した。この日発表された週間の新規失業保険申請件数は前週から減少した。デルタ航空＜DAL＞が市場予想を上回る業績見通しを示したことも相まって、米景気や企業業績に対する悲観的な見方が和らいだ。 ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞、マクドナルド＜MCD＞が堅調推移。Ｗ