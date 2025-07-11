日本の医療にはどのような問題があるのか。医師の和田秀樹さんは「日本の医療は、患者のための医療になっていない。その原因は医学部の入試制度にある」という――。※本稿は、和田秀樹『幸齢党宣言』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■日本の医学教育の問題点こころの医療が日本でうまく普及しないのも、臓器別診療が50年以上も続けられ総合