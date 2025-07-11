UAE2部から1部に昇格したディーバ・アル・フジャイラーは「アル・ワスルからDF内野貴史を獲得した」と公式発表した。契約はアル・ワスルからの期限付き移籍になったと伝えられている。نادي دبـــــــا يتعاقد مع اللاعب اليا