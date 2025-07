KISS OF LIFEのベルが、大胆な姿でファンを魅了した。【写真】ほぼ布がない!? ベル、大胆衣装 ベルは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「Back to Waterbomb」というコメントとともに写真を投稿した。公開された写真のベルは、タイトなチューブトップにローライズのショートパンツを着用している。トップスからは胸元のボリューム感があらわとなっており、目を引く。タトゥーシールがアクセントになった大胆な