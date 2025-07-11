英国のチャールズ国王が8日夜、訪英中のエマニュエル・マクロン仏大統領をウィンザー城に迎え、国家晩餐会を開催した。ローリング・ストーンズのミック・ジャガー、歌手エルトン・ジョンをはじめ、女優クリスティン・スコット・トーマス、歌手MIKA、司会者フレッド・シリエ、女子サッカーのイングランド代表GKメアリー・アープスらも招待され、英国王室と著名人たちが一