モデルの「みちょぱ」こと池田美優の最新姿にフォロワーはの視線が集まった。池田は１１日までに自身のインスタグラムを更新し「夏の夜って最高だよね〜もう７月だなんてはやすぎるよね〜」とつづると、オフショルデザインのトップスにロングスカート姿の画像を複数枚アップした。この投稿にファンからは「みちょぱさんすごく綺麗夏の夜っていいですね」「池田さん、脚が長い」「みちょぱ様へ水曜日もお疲れ様でした