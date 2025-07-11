◆米大リーグオリオールズ―メッツ＝第２試合＝（１０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１０日（日本時間１１日）、本拠地でメッツとのダブルヘッダー第２試合に先発し、６回４安打３失点と粘投。７勝目の権利を持って降板した。この日最速は９５・２マイル（約１５３・２キロ）で、２三振３四球。球数９９球だった。この日が前半戦最終登板となる菅野は、前日から