日本バレーボール協会の川合俊一会長が１１日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。番組では１０日のバレーボール「ネーションズリーグ（ＮＬ）女子千葉大会」で１次リーグで日本が３―０で韓国を破ったことを報じた。世界ランク５位の日本は同３４位の韓国に快勝し、今大会８勝目（２敗）を飾った。試合では２０１２年ロンドン五輪銅の大友愛さんの長女で１８歳の秋本美空（みく）＝