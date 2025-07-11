監禁して全裸で土下座を強要当時19歳だった男性を拉致監禁して人身売買しようとしたとして、大阪府警捜査４課は７月１日までに大阪市の会社員・上平竣容疑者（30）、大阪市の会社員・岡崎佑奏容疑者（23）、大分県大分市の無職・高野力容疑者（24）ら６人を生命身体加害略取、監禁、人身売買未遂の容疑で逮捕した。上平容疑者は「松本イサト」と名乗り、20人規模の半グレ集団『松本狂う』のリーダーを務めていた。岡崎容疑者も『松