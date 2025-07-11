「包み込むような笑顔の虜になりました」元ＮHＫアナウンサーの青山祐子さんは、６月３日に亡くなった「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さん（享年89）と親交が深かったことで知られる。食事を何度も同席し、特集番組を担当した。以下は、青山アナが振り返るミスターの「不屈のリハビリ」秘話であるーー。初めて長嶋茂雄監督とお会いしたのは’99年、入社５年目でした。長野五輪の現地担当を終えた私が４月から「ＮＨＫニュース11」を