厳しい残暑が続くなか、今欲しいのは、涼しくて美しい“機能服”。モデル・ヨンアさんを迎えた「emmi」の2025秋コレクションは、ウォッシャブルやUVカット、接触冷感などを備えた快適ウェアが揃います。カジュアルからモード、トレーニングまで、あらゆる日常を心地よくサポート。emmi公式オンラインストアおよびUSAGI ONLINEでは、7月10日(木)より先行予約もスタート。今すぐチェックして♡ ヨンア