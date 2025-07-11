（写真：umaruchan4678／PIXTA）【ランキング表を全部見る】1位は1697万円！平均年収が高い職業ランキング給料がじわじわ目減りしている。厚生労働省が7月7日に発表した毎月勤労統計（速報）によると、5月の実質賃金は前年同月比2.9％減で、マイナスは5カ月連続となっている。そんな中でも“高給取り”は確かに存在する。厚労省の「令和6年賃金構造基本統計調査」で公表されている144種の職業のデータを基に、「職業別年収ランキン