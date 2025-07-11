スポーツ専門局「ESPN」の敏腕野球記者ジェフ・パッサン氏が10日、ドジャースにとって理にかなっている補強候補選手はツインズのリリーフ投手ジョアン・デュラン（27）だと指摘した。ドジャースは毎年トレード期限が近づくと「大型補強」を狙って動く球団だが、6フィート5インチ（約1メートル96）、230ポンド（約104キロ）の剛腕デュランは、まさにその対象にふさわしい存在。平均球速100マイル超のフォーシーム、98マイルのス