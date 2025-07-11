富士山静岡県側の登山ルートが山開きとなった7月10日、富士山を下山中の50歳の男性が道に迷い、救助されました。男性にけがはないということです 10日午後7時25分頃、富士山を下山中の東京都町田市の会社員の男性（50）から、「道に迷った。周りが暗くて道が分からない」と、警察に110番通報がありました。 通報を受け静岡県警の山岳遭難救助隊が8時半過ぎに救助に向かったところ、御殿場口の五合目と六合目の間にある次郎