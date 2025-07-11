「広島３−６阪神」（１０日、マツダスタジアム）阪神は２リーグ分立後、球団最長に並ぶ１１連勝。二回に佐藤輝明内野手（２６）の２試合連続となる２３号ソロで先制。２点を追う六回には、森下翔太外野手（２４）の勝ち越し２点適時二塁打など一挙５点を奪って逆転した。先発の伊原陵人投手は六回途中３失点だった。以下、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−打線がピッチャーを救う形になった。「野球ですから。