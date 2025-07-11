日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2492（+18.5+0.75%） ホンダ1499（+14.5+0.98%） 三菱ＵＦＪ1987（+14.5+0.74%） みずほＦＧ4036（+33+0.82%） 三井住友ＦＧ3610（+15+0.42%） 東京海上5723（+26+0.46%） ＮＴＴ153（+0.4+0.26%） ＫＤＤＩ2433（-0.5-0.02%） ソフトバンク217（-0.6-0.28%） 伊藤忠7632（+42+0.