東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値146.26高値146.79安値145.76 147.81ハイブレイク 147.30抵抗2 146.78抵抗1 146.27ピボット 145.75支持1 145.24支持2 144.72ローブレイク ユーロドル 終値1.1701高値1.1750安値1.1663 1.1833ハイブレイク 1.1792抵抗2 1.1746抵抗1 1.1705ピボット 1.1659支持1 1.1618支持2 1.1572ローブレイク