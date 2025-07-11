７月８日のE-１初戦・香港戦を６−１で勝利し、大会連覇に向けて幸先の良い一歩を踏み出した日本代表。彼らは12日の次戦・中国戦に向けて10日から本格的にトレーニングを再開した。この日は古賀太陽（柏）が下肢の疲労感を訴え、ホテルで別調整となったが、それ以外の25人が参加。追加招集の田中聡（広島）と原大智（京都）も練習に初合流し、次戦に向けての戦術確認に取り組んだ。メディアに公開されたゲーム形式でボランチ