○経済統計・イベントなど １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １５：００英・鉱工業生産 １５：００英・製造業生産指数 １５：００英・商品貿易収支 １５：００英・貿易収支 １５：４５仏・消費者物価指数（改定値） ※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出 ○決算発表・新規上場など 決算発表：タマホーム，エスプール，イオン九州，カネ美食品，イートアンド