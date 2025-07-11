１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円２６銭前後と前日と比べて７銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円１４銭前後と同３５銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数は、前の週から５０００件減の２２万７０００件と７週間ぶりの低水準となった。米労働市場の底堅さが示されたことか