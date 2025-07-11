１１日の東京株式市場は強弱観対立のなか日経平均は強含みで推移するも、前日終値近辺の比較的狭いゾーンでの値動きとなりそうだ。前日の欧州株市場では高安まちまちの展開でドイツの主要株価指数であるＤＡＸは利益確定売りに押され４日ぶりに反落したが、フランスのＣＡＣ４０は上げ幅こそ小さいものの４日続伸と上値指向を継続した。なお、英ＦＴＳＥ１００は１％を超える上昇で３日続伸し、史上最高値を更新している。