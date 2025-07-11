精度の高いショットを決める、世界一の車いすカーラーの偉大さが光った。７月５日〜６日に北海道札幌市のどうぎんカーリングスタジアムで開催された「スポーツナビ オールスターカーリング2025」。オリンピックを目指すトップ選手やレジェンドが集結した初の“球宴”に、ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会のミックスダブルス日本代表内定選手である小川亜希、中島洋治が登場し、車いすカーリングをアピールした。