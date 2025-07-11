【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■トラックは、英語バージョン用にリアンレジ！ YOASOBIが7月11日に配信リリースした「New me（English Version）」のMVを同日22時にプレミア公開する。 2024年11月にリリースされた「New me」のオリジナルバージョンは、リクルートの新TVCM「 わからないまま、それでも 」篇のTVCMソングとして、小説コンテスト『モノコン2023 文藝×monogatary.comコラ