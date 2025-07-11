― ダウは192ドル高と2日続伸、出遅れ感がある景気敏感株や消費関連株が買われた ― ＮＹダウ 44650.64 ( +192.34 ) Ｓ＆Ｐ500 6280.46 ( +17.20 ) ＮＡＳＤＡＱ 20630.65 ( +19.32 ) 米10年債利回り4.346 ( +0.010 ) ＮＹ(WTI)原油 66.57 ( -1.81 ) ＮＹ金 3325.7 ( +4.7 ) ＶＩＸ指数15.78 ( -0.16 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39705 ( +65 ) シカゴ日経