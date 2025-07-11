高島誠さん推奨の「ワンステップドリル」で下半身主導＆分離動作を習得強い打球を放つには、下半身から上半身、バットへと動きを連動させることが必要になる。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは「上半身と下半身の分離の幅や、下半身主導のスイングが必要」と強調する。子どもたちは強さを求め、重いバットを使う傾向があり注意が必要だ。自分に合わない重いバットを使用し、力任せに上半身主導