SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「論」でした！■解説上から読むと「言論（げんろん）」左から読むと「結論（けつろん）」右に向かって読むと「論法（ろんぽう）」下に向かって読むと「論文（ろんぶん）」パッと思い浮かびましたか？Y