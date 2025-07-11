“視点こそ素材を変える原動力” クリスマス家族パーティー、八ヶ岳家族旅行など八王子の一般家庭に眠っていた撮りっぱなしホームビデオをロバート秋山が独自の視点で楽しみ、そこから新たな作品をクリエイトします！   テレ東では、７月1２日（土）午後1時から、ロバート秋山がMCの『AAEC秋山アーカイブ映像センター素人ホームビデオなんとかす