ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、スポンサー契約を締結した日本相撲協会（東京都墨田区）とのコラボ商品「BABY BODY BURGER（ベビー・ボディー・バーガー）」を7月11日から期間・数量限定で発売しています。同商品についてSNSでは「この公認は強すぎる（笑）」「全然ベビーボディーじゃないw」「ヘビーボディやん」「すごい！すごすぎる！！」といった声が寄せられてお