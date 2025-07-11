九州国際大付・楠城祐介監督インタビュー（前編）福岡県屈指の強豪校である九州国際大付は、小倉の10度に次ぐ夏９度の甲子園出場を誇る。平日は４時間授業を終えた後、北九州市八幡東区枝光の校舎からバスを30分ほど走らせ、同市若松区蜑住（あまずみ）にある専用グラウンドに移動。午後２時30分ごろから練習がスタートする。2023年8月に勇退した父のあとを継ぎ、九州国際大付の監督になった楠木祐介氏photo by Uchida Katsuha