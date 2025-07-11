ヒグマ注意報が出されている北海道砂川市では、７月に入ってから１６件のクマの出没情報が確認されています。市内にある農園では９日に引き続きクマによる食害が出ていて、市が警戒を強めています。（藤得記者）「トウモロコシがなる前の苗ですが、このように根こそぎ食べられています」クマの被害があったのは砂川市一の沢の農園です。１０日朝、畑を訪れた際に９日まで無かった足跡を見つけたということです。（黒瀬農園黒瀬修