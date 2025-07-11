日本を代表する巨大ターミナルとして知られる新宿駅。JR各線をはじめ小田急電鉄、京王電鉄、さらに東京メトロや都営地下鉄の路線も乗り入れ、日々多くの人に利用されている。駅周辺には一大繁華街が広がり、商業・ビジネス・エンタメの街として大にぎわいだ。加えて駅周辺では大規模再開発も進行中で、今後はさらなる発展も見込まれる。今回はそんな新宿駅まで30分圏内にある駅のうち、一人暮らし向け賃貸物件（10平米以上〜40平米