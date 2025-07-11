福島県いわき市小名浜。東日本大震災と原発事故の被害を受けたこの土地で生きる、魅力的な市井の人々の話を聞き、つづる--。小名浜出身で、2018年に大佛次郎論壇賞を受賞した小松理虔さんの著書『小名浜ピープルズ』（里山社）が刊行されました。担当編集者で里山社代表の清田麻衣子さんが、本書の魅力を語ります。昭和歌謡が爆音で流れる喫茶店で小松理虔さんの著書『小名浜ピープルズ』の企画が動き出したのはコロナ禍の2021年春