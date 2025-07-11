毎年大人気のMinimalのかき氷に、今年は桃が主役の新作が登場♡2025年8月1日から9月30日まで、富ヶ谷本店で1日15杯限定で販売される「チョコレートのかき氷 -桃-」は、8種のこだわりパーツを重ねた華やかな一杯。ジューシーな桃とフローラルな香りのチョコレートが織りなす、まるでパフェのようなご褒美スイーツを、この夏ぜひ体験して。 桃とチョコのとろけるハーモニ&#12