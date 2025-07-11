周りはイエスマンばかり海外メディアで習近平国家主席の健康不安・引退説が浮上している。米国の中国専門家は8月の党中央委員会で習氏が引退または権力移行する可能性を指摘。BRICS首脳会議欠席や軍部人事での習近平派離脱も確認されている。こうした失脚説の背景には、中国の深刻な経済低迷があるとの見方が多い。農民工や若年層は医療・失業保険が受けられず住宅購入も困難な状況に直面している。習政権は経済・社会統制を強化し