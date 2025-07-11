二宮和也主演の映画『ラーゲリより愛を込めて』が、戦後80年特別放送として、TBS系にて8月11日21時から放送されることが決まった。【動画】ラーゲリに不当抑留された者たちの、絶望と希望が凝縮された予告映像2022年12月の劇場公開から約4ヵ月にわたってロングラン上映され、興行収入26億円、観客動員200万人を突破する大ヒットを記録した本作。主演の二宮和也は、その高い演技力で日本アカデミー賞「優秀主演男優賞」、ブルー