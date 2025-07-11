元ロッテ・服部泰卓氏、駒大2年春からリーグ戦登板ロッテで2013年に51試合登板するなど8年間のプロ野球生活を送った服部泰卓氏は、大学時代に「近づいたかな」と明確にプロを意識した。東都大学野球リーグの駒大では、2年春から公式戦に登板。ラストイヤーとなった4年秋には4完封を含む6勝を挙げてベストナインに選出されるなど、圧倒的なパフォーマンスを示した。スカウトにも注目されたが、秋季リーグ戦の開幕前に社会人野球の