名古屋高速道路公社は2025年7月4日、愛知県知事なども参加した第64回名古屋高速道路公社運営会議を実施。そのなかで「都心アクセス事業」の進捗について共有しました。名古屋駅から“高速ぐるぐる”なくす！ 大プロジェクトの進捗名古屋高速の新洲崎JCT。ここに出入口が新設される（画像：PIXTA）。名古屋高速道路公社は2025年7月4日、愛知県知事なども参加した第64回名古屋高速道路公社運営会議を実施。そのなかで「都心アクセ