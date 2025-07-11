日本代表は７月10日、翌々日に開催されるE-１選手権第２戦の中国戦に向けて、韓国の安養でトレーニングを行なった。練習後、６月シリーズのインドネシア戦で、代表デビューを飾った18歳のMF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）が取材に応じた。６−１で大勝した８日の香港戦では、63分から途中出場。インドネシア戦に続いて、右ウイングバックに入り、最後は４バックに移行したなかで、右サイドハーフでプレーした。「チームが失