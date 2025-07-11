ホストクラブの「色恋営業」「バトル文化」が規制最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、ホストクラブの営業行為への規制を強化した改正風営適正化法が令和7年6月28日から施行された。改正法で定められた新たな違法行為として、「料金に関する虚偽説明」「客が注文していない飲食等の提供」「脅迫や誘惑による料金の支払いのための売春(海外売春を含む)、性風俗勤務、AV出演等の要求」そし