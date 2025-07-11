初めまして！４月にＤａｉｉｃｈｉ―ＴＶに入社しました新人アナウンサーの永井大勝（たいしょう）です。愛知県出身で、就職を機に静岡に来ました。先日、ニュースデビュー（初鳴き）をして、現在はいろんなお仕事に携わらせていただき、刺激のある毎日を過ごしています。初鳴きを振り返ると報道スタジオに入り、いすに座った瞬間「やってやるぞ！」という気持ちになったのを覚えています。約５メートル先に私の姿を捉えるカ