ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズの４選手が９日、浜松特別支援学校の高等部の生徒１０７人と一緒に、浜松市中央区江之島町の五島海岸で清掃活動を行った。同校が「江之島クリーン作戦」を始めたのは２０２３年から。年３回のペースで行っていたところ、県教委主催「ＳＤＧｓスクールアワード２０２４」で静岡ブルーレヴズが企業賞を授与したことで、両者の交流がスタート。９日の活動には平川隼也（２９）、河田和大