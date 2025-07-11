これまでともにプレーしたことのない国内組編成の日本代表選手たちが、たった一度の練習機会で臨んだEAFF E-1選手権初戦・香港戦。結果は6-1という大勝に終わったが、スコア以上に内容面で手応えの残るものとなったようだ。10日の練習後、ボランチの一角を担ったMF川辺駿(広島)は次のように振り返った。「初戦だったし、練習も1日しかしていなかったので、チームにも良い緊張感があったし、1回の練習でも監督・スタッフがこうい