Image:Amazon こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Amazon（アマゾン）では、2025年7月11日0時から7月14日23時59分まで、一年に一度のビッグセール｢Amazonプライムデー」を開催中。今回は、Apple（アップル）やAnker（アンカー）、Xiaomi（シャオミ）、HARIO（ハリオ）など、まずはじめにチェックしたい争奪戦必至の目玉商品30選を紹介します。狙