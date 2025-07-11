韓国の朴竽熙（パク・チョルヒ）駐日大使が１０日、「首脳間の信頼が韓日関係の柱」としながら、首脳間の対話が引き続き継続していってほしいと述べた。朴氏はこの日、東京の大韓民国大使館で離任式を開き、特派員団と懇談会に臨んだ。昨年８月に赴任した朴氏は１４日に帰国する。朴氏は最も記憶に残る出来事として６月１９日に韓国大使館主催で開かれた韓日国交正常化６０周年に言及した。この席には石破茂首相と岸田文雄前