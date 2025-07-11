いつもと変わらない日常を送り、撮影を迎える初のデジタル写真集『151センチ、48キロ』（講談社）が記録的な大ヒットとなった芸人・アンゴラ村長（にゃんこスター）。ちょうど一年が経ち31歳になった今、今度は紙のグラビア写真集に挑戦した。タイトルは『標準体型』（講談社から7月16日に発売）。前回同様、ありのままの自分を前面に出した主旨は変わらない。アンゴラ村長本人に、まずは前回の写真集の反響を聞いた。「デジタル写