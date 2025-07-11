「時間総額10兆円」目標の達成時期を5年延期 半導体市況を読むことは、かくも難しいのか――。 ルネサスエレクトロニクスが、協業先である米半導体メーカーのウルフスピードの経営破綻に伴い、2025年1―6月期に約2500億円の減損損失を計上する。ルネサスは23年、ウルフスピードに20億ドル（約2900億円）を預託して、10年間の炭化ケイ素（SiC）ウエハー調達契約を結んでい