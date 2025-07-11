竜樹諒の予言「日本に天変地異」が中国で話題私が本誌に配属されたのは33年も前のことで、いつのまにか最古参になってしまった。もう時効だろうから告白するが、この時節が来ると思い出す赤面記事がある。時は記者3年目の1994年7月初旬、韓国の金泳三大統領が訪朝し、北朝鮮の「建国の父」金日成主席と歴史的な南北首脳会談を行うことになった。私は締め切り日の木曜日に、予測のベタ記事を書いて校了した。あとは翌週月曜日の発売