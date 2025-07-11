【英国】 鉱工業生産指数（5月）15:00 予想N/A前回-0.6%（前月比) 予想N/A前回-0.3%（前年比) 製造業生産高（5月）15:00 予想N/A前回-0.9%（前月比) 予想N/A前回0.4%（前年比) 貿易収支（5月）15:00 予想N/A前回-232.06億ポンド（商品貿易収支) 予想N/A前回-70.26億ポンド（貿易収支) 【カナダ】 雇用統計（6月）21:30 予想-0.3万人前回0.88万人（雇用者数・前